L’Auser in Terre d’Acqua ricorda la scomparsa di Fabio Masini

Ricordiamo con grande dolore la scomparsa di Fabio Masini stimato Presidente della Associazione dei Volontari di Protezione Civile, persona capace, seria e generosa che non si è mai tirato indietro a ruoli di responsabilità. Una grande perdita per tutta la comunità.

La collaborazione in questi anni per il trasporto sociale, in un costante lavoro di squadra, ha dato grandi risultati di allargamento del servizio, così utile e apprezzato dai cittadini.

Esprimiamo alla sua famiglia e ai volontari la nostra vicinanza con un grande abbraccio, affetto e stima, Fabio mancherà a tutti noi.

Auser di San Giovanni in Persiceto

La coordinatrice Cristina Bertusi