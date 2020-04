Persiceto e Decima, accesso agli uffici postali

Poste Italiane, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, sta continuando a garantire i propri servizi alla cittadinanza. Mercoledì 15 e venerdì 17 aprile riaprirà anche l’Ufficio postale di San Matteo della Decima.

Presso tutti gli sportelli postali dislocati a livello nazionale sono state adottate diverse misure di sicurezza, tra cui la sanificazione, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell’Azienda.

Gli utenti sono comunque invitati a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali ed indifferibili, rispettando le seguenti prescrizioni:

entrare in ufficio solo quando esce il cliente precedente

tenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone sia in fila che in ufficio

indossare la mascherina

Ritiro della pensione

Chi possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, potrà prelevarla direttamente dai Postamat.

Per chi invece dovrà recarsi agli Uffici Postali per il ritiro in contanti, Poste Italiane adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli, in base all’iniziale del cognome.

Poste Italiane ha inoltre stipulato una convenzione con l’Arma dei Carabinieri in base alla quale i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali. Per informazioni: Stazione dei Carabinieri di Persiceto, via della Zoia 55, tel. 051.6874600.

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e le relative informazioni sulle giornate di apertura sono disponibili sul sito www.posteitaliane.it e al numero verde 800.003322.

A Persiceto, gli sportelli postali del capoluogo (in piazza del Popolo 23/b e in via Ferdinando Magellano 15/17) saranno aperti solo al mattino (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.20-13.35; sabato ore 8.20-12.35), mentre lo sportello di San Matteo della Decima sarà aperto mercoledì 15 e venerdì 17 aprile dalle 8.20 alle 13.35 (ulteriori orari verranno comunicati appena possibile).

comunepersiceto.it