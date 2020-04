Questa sera, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (2 aprile), il Comune di San Giovanni in Persiceto aderirà all’iniziativa promossa all’Associazione Didì Ad Astra; Porta Vittoria verrà illuminata di blu per celebrare il Mese blu dell’autismo.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto