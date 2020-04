Nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2020 il Gruppo Hera per la gestione delle reti idriche dovrà effettuare la sistemazione di alcune schede elettroniche nella centrale di pompaggio in via Bassa. Questo intervento causerà perdite di pressione per circa 5-10 minuti ad intervalli di mezz’ora/1 ora per tutta la mattinata sul territorio comunale.

In caso di necessità è possibile contattare il numero verde di Hera 800 713 900.

