“Restiamo a casa!” dalla Società Carnevalesca “I Ribelli” di Decima

18/04/2020 – #CISIAMOCarnevale notturno @SanMatteodellaDecima – Società Ribelli DecimaIn concomitanza con quella che sarebbe stata una giornata di festa, caratterizzata dall'uscita dei carri allegorici per il #Carnevalenotturno di #SanMatteodellaDecima, noi Ribelli Decimalli, abbiamo pensato di realizzare un #video per regalare a tutti alcuni minuti di spensieratezza ed ilarità, promuovendo il messaggio che ora ci sta più a cuore, #restiamoacasa! Anche stando a casa abbiamo voluto mostrare a tutti che si possono portare avanti #passionicomuni, momenti di #condivisione e #divertimento, seppur lontani, in attesa di tornare al più presto a quella che fino a poco tempo fa chiamavamo “#normalità”. Augurandoci il meglio per tutti, #buonavisione! #carnevaledidecima #carnevaledidecima2020 #bologna #bologna_city #comunedisangiovanniinpersiceto #comunesangiovanniinpersiceto #decima #notturno #notturna #quarantena #quarantenamood #mascherina #followforfollow #follow4follow #likeforlikes #like4like #l4l #f4f #followforlike #follow4like #likeforfollow #like4follow #likeforlikeback #likeme #liketime #liked