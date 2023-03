Decima, barista aggredito da tre ubriachi

Era quasi la mezzanotte di lunedì quando il barista dell’Ellen Caffè di via Cento, a San Matteo della Decima, mentre si apprestava a chiudere la propria attività è stato avvicinato da tre persone in stato di ebbrezza che gli hanno chiesto di poter bere. L’uomo, vista l’ora tarda e la già evidente alterazione alcolica dei tre individui, si è rifiutato di fornirgli da bere scatenando, però, la reazione violenta dei tre giovani stranieri, già con precedenti, nei confronti del barista. L’alterco, dapprima verbale, si è trasformato in una vera e propria aggressione fisica. Fortunatamente alcuni residenti in zona avevano avvertito le forze dell’ordine, ma all’arrivo dei carabinieri i tre aggressori erano fuggiti e il barista è stato trovato contuso con alcune ferite.

Il barista è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni.

I tre aggressori, anche grazie all’ausilio di telecamere in zona, sono stati facilmente individuati e denunciati per lesioni personali.