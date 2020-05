A Calderara una preghiera congiunta con la comunità Islamica

Ieri, 2 maggio 2020, in Piazza Marconi Don Marco Bonfiglioli, parroco di Calderara e l'Imam Kamil Baten in rappresentanza della comunità islamica, si sono raccolti in momento di preghiera. Durante la cerimonia ha presenziato anche il Sindaco Giampiero Falzone, in rappresentanza della cittadinanza calderarese.Qui il video ⤵