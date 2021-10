Longara e Calderara, inaugurati i distributori di prodotti caseari

Questa mattina abbiamo inaugurato e sono già in funzione i distributori di prodotti caseari (latte Alta Qualità pastorizzato, yogurt, ricotta e mozzarella) sia a Longara che a Calderara.

Eravate in tanti e di questo sono molto contento.

Ancora un grazie di cuore alla Fattoria San Rocco, azienda lattiero-casearia a filiera completa situata tra le verdi colline bolognesi a conduzione familiare fondata e gestita dai fratelli Filippini, per la consueta disponibilità e per aver curato una degustazione davvero di alta qualità.

Un bel progetto a km 0 di cui andare orgogliosi, dal produttore direttamente al consumatore.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone