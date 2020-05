A Crevalcore una Festa della Pace… alternativa

Quest’anno non sarà possibile festeggiare come sempre la tanto amata Festa della Pace, ma non per questo, non sarà celebrata in modo alternativo!

Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 12, dopo il suono delle campane, appuntamento per cantare la/le canzone/canzoni e sventolare “qualcosa di verde” alla finestra di casa o nel cortile o per strada. Si possono utilizzare i video delle canzoni su YouTube.

Contemporaneamente il Sindaco, i Docenti e gli alunni le altre scuole del territorio che non fanno parte dell’I. C. di Crevalcore, i genitori, le Associazioni e gli Enti, i Supermercati, i Commercianti del Centro Storico e i cittadini di Crevalcore e delle frazioni possono unirsi a noi grazie alla scaletta allegata:

SCALETTA FESTA DELLA PACE 27 MAGGIO 2020

ORE 12 : Suono delle campane

ORE 12,05 circa, quando le campane hanno finito di suonare : “Appuntamento” per cantare e/o trasmettere tramite YouTube le canzoni in questo ordine…

“Come i pesci, gli elefanti e le tigri” (Coro dell’Antoniano)

“Normale” (Francesco Renga/Ermal Meta)

“Strada facendo” (Claudio Baglioni)

…e sventolare “qualcosa di verde”.

Il Comune di Crevalcore, ha deciso di far installare, nella giornata di domani, delle composizioni di palloncini di colore verde in piazza, per celebrare la festa, “a distanza”.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore