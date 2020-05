Consorzio della Bonifica Burana: avvisi di pagamento 2020

Il Consorzio della Bonifica Burana informa che a partire dall’ultima settimana di aprile è iniziata la spedizione degli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile per l’anno 2020, che continuerà progressivamente sul territorio durante il mese di maggio. In considerazione dell’Emergenza Covid-19 è stata prorogata di un mese rispetto al passato la scadenza del contributo senza oneri o aggravi aggiuntivi.

Si potrà procedere al pagamento:

in due rate con nuove scadenze 30 giugno 2020 e 31 agosto 2020 per importi superiori ad € 50,00;

in un’unica rata con nuova scadenza 30 giugno 2020 per contributi fino a € 50,00.

Da quest’anno il Consorzio della Bonifica Burana ha implementato il sistema PagoPA per la riscossione del contributo di bonifica, un sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Per ogni informazione i cittadini possono mettersi in contatto con il Consorzio per una prima risposta telefonando al numero 051.6875211, disponibile il lunedì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 13, o inviando una e-mail all’indirizzo sede.s.giovanni@consorzioburana.it; inoltre è sempre attivo il numero verde 800.324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un risponditore automatico. Gli Uffici valuteranno la necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che, a causa dell’emergenza per Coronavirus, è momentaneamente sospeso il servizio al pubblico.

Per ulteriori informazioni sul contributo e sulle modalità di pagamento vai sul sito del Consorzio.

Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio “Salta la fila” per la prenotazione di telefonate e per venire richiamati senza attese telefoniche; vai nell’apposita pagina web per prenotare.

È sempre attivo il servizio “Contribuenza facile” che consente di fornire informazioni dettagliate ai consorziati su quanto pagano e perché, mostrando gli elementi catastali degli immobili agricoli ed extragricoli oggetto di imposizione; il servizio è disponibile online nella sezione dedicata.

