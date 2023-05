A Sant’Agata la 40^ Fiera di Maggio

Giunta alla sua 40a edizione, la Fiera di Maggio (25, 26, 27, 28 maggio) è l’evento forse più atteso, certamente il più caratteristico di Sant’Agata Bolognese.

Si parte martedì 23 maggio (piazza Martiri dalle 16:30 alle 20) con “La Scuola scende in Piazza”, canti, coreografie e narrazioni a cura degli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo. In serata (sala polivalente T.Mattei alle ore 21)“L’amore infinito – La Storia di Ginevra” (v. articolo dettagliato a pagina 14). Mercoledì 24 maggio (chiesa parrocchiale ore 21) “Aspettando la fiera… con il Coro Jubilate”. Giovedì 25 maggio (area verde sala polivalente via Circondaria Est) cena di beneficenza presso “Il nido del Gufo” l’incasso verrà devoluto alla Proloco Santagatese per l’accoglienza dei profughi proveniente dall’Ucraina e in favore dell’Istituto Ramazzini. Venerdì 26 maggio (piazza Martiri ore 21) serata “Discoring”. Sabato 27 maggio (piazza Martiri ore 21) spettacolo musicale “Con un amico vicino” con Andrea Mingardi e Andrea Barbi. Domenica 28 maggio (piazza Martiri ore 21.30) Orchestra “Mirko Casadei” in concerto.

E poi ancora molto altro: mostre “La forma dei sogni” di Felice Tagliaferri, “Flora animale” di Sara Zambelli, “Ri-scatti sostenibili” di Giancarlo Nannini e una raccolta fotografica del sig. Egidio Ghisoli, manifestazioni sportive ed esibizioni delle varie discipline, gli artisti della manualità, espositori, ambulanti, mercato del riuso, baratto in piazza, giostre, i cavalli per il battesimo della sella, ecc.

Non mancherà lo stand gastronomico a cura de “Il nido del Gufo” e il punto ristoro del Comitato Mondo Scuola 40019.