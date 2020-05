Persiceto e Decima, raccolta rifiuti: novità dal 1° giugno

Da lunedì 1° giugno i servizi di Geovest riprenderanno ulteriormente la normale operatività, sospesa per l’emergenza Covid-19. In particolare, con la riapertura di tutti i Centri di Raccolta negli orari consueti, terminerà il servizio di consegna a domicilio e verrà riattivata la consegna delle dotazioni per tutti i cittadini. Riprenderanno inoltre le usuali attività di spazzamento e lavaggio dei contenitori stradali.

Da lunedì 1° giugno i servizi di Geovest saranno operativi con le seguenti modalità:

I Centri di Raccolta Rifiuti del capoluogo e della frazione di San Matteo della Decima saranno aperti con i consueti orari anche al sabato:

Capoluogo, via Bologna 96/m (entrata da via Muzzinello)

martedì ore 9-17

mercoledì ore 14-17

giovedì ore 9-17

venerdì ore 8-13

sabato, ore 9-17

San Matteo della Decima, via Nuova 38/c

martedì ore 8-13

mercoledì ore 14-17

giovedì ore 8-13

venerdì ore 14-17

sabato, ore 9-17

Le modalità di accesso ai Centri di Raccolta saranno le seguenti:

gli utenti devono essere muniti di mascherina

un operatore di conduzione si occuperà della viabilità, posizionandosi al cancello d’ingresso, l’altro/i seguirà l’utenza (mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro) nelle operazioni di conferimento al fine di evitare qualsiasi genere di contatto

i conferimenti dovranno essere effettuati, da parte dei cittadini, nel minor tempo possibile al fine di evitare qualsiasi genere di assembramento di persone e garantire la fruizione del servizio a tutte le utenze

sospensione del progetto di premialità dei rifiuti “Il Risparmio è al Centro”

Con la riapertura a orario integrale di tutti i Centri di Raccolta, terminerà il servizio di consegna a domicilio di sacchi e dotazioni per la raccolta differenziata per gli over 65, e verrà riattivata la consegna delle dotazioni per tutti i cittadini con modalità tradizionali. La consegna delle dotazioni con microchip viene fatta presso lo sportello Geovest in piazza Carducci, solo previo appuntamento telefonando al numero 339.7760276 (attivo dal lunedì al giovedì ore 8.30 ‐13 e 14-17, il venerdì ore 8.30-14) o inviando una e-mail a servizio.utenze@geovest.it

Verranno ripristinate le usuali attività di spazzamento e lavaggio dei contenitori stradali, tramite utilizzo del soffiante davanti alla spazzatrice, ed enzimatura e lavaggio dei contenitori stradali di organico, vetro e pannolini con prodotti specifici. Il servizio di ritiro ingombranti a domicilio rimarrà attivo a pieno regime come da regolamento indicato per il Comune di Persiceto. Il servizio è gratuito e viene svolto il terzo venerdì di ogni mese e prevede il ritiro di 1 pezzo grande oppure di 3 pezzi piccoli:

pezzi grandi (pezzi componibili): divano, armadio, scaffalature, mobili componibili

pezzi piccoli (pezzi unici): lavatrice, poltrona, termosifone, materasso, tavolo, frigorifero, damigiana, televisore, mensola, sedia

Per prenotare il servizio di ritiro ingombranti o effettuare segnalazioni sulla raccolta rifiuti in generale telefona al Numero Verde 800.276650, o invia mail a info@geovest.it. Se i materiali da ritirare sono ancora riutilizzabili chiama il Centro Missionario Persicetano al numero 051.825596.

Ricordiamo che rimangono in vigore le prescrizioni per la raccolta e il conferimento dei rifiuti domestici durante l’emergenza Coronavirus sia per i soggetti positivi e non, in quarantena e non.

