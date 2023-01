Scomparsa Annalisa Cocchi: il saluto del Centro Maieutica di Persiceto

A te in questi giorni mandiamo il nostro saluto e i nostri sorrisi, colorati come l’arcobaleno che ci hai regalato lunedì mattina, come le foglie dei tuoi alberi e i petali dei tuoi fiori.

C’è chi ti ha mandato un applauso e chi una lacrima, chi pensa che tu sia partita per un bel viaggio, chi ha disegnato per te e chi ha detto una frase o cantato una canzone.

Ti troveremo in ogni sbocciare in primavera tra i fiori della tua Maieutica.