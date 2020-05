È in programma la riparazione di una condotta idrica che interesserà i Comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, Bentivoglio, Granarolo solo località Lovoleto, Minerbio solo località Ca’ de Fabbri.

Per il Comune di Sala Bolognese si potranno avere fenomeni di cali di pressione, tra le ore 22 di mercoledì 6 maggio e le ore 6 di giovedì 7 maggio.