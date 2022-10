Per le giornate di domenica 23 ottobre e domenica 18 dicembre 2022 sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro del capoluogo per consentire lo svolgimento di mercati straordinari.

In particolare dalle ore 7.00 alle ore 19.00 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Pellegrini e piazza Sassoli.

