18 giugno: Anzola, avviso di interruzione energia elettrica

È prevista l’interruzione dell’energia elettrica, nella giornata di giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 13,00 alle ore 17,30 in via Ponte asse 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 resa necessaria per svolgere in sicurezza i lavori di rete elettrica.

I cittadini interessati saranno avvisati con modalità adeguate ad assicurarne l’informazione, nel rispetto degli obblighi di servizio previsti dalla Delibera 646/15 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e sistema idrico.

Dalla pagina Fb del Comune di Anzola