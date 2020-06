A Persiceto in arrivo agevolazioni sui tributi

Venerdì 5 giugno la Giunta comunale ha deliberato una proposta per il Consiglio comunale che si terrà il prossimo 12 giugno, che prevede la possibilità di effettuare il versamento dell’acconto Imu entro il 16 settembre senza applicazione di interessi o sanzioni. All’Ordine del giorno della seduta consiliare è prevista anche una proposta di variazione di Bilancio che inciderà sulla fiscalità generale.

“Vogliamo tranquillizzare i cittadini – dichiara l’assessore al Bilancio Massimo Jakelich – rispetto alla scadenza imminente per il pagamento della prima rata dell’Imu. Abbiamo atteso finora perché confidavamo in un proroga della scadenza da parte del Governo, cosa che non è avvenuta, ed è per questo motivo che abbiamo chiesto di anticipare il Consiglio comunale inizialmente calendarizzato per fine mese per poter deliberare in tempi utili alcune modifiche alle modalità di versamento dell’acconto Imu. L’obiettivo è al tempo stesso quello di lasciare libertà di pagamento a chi è in grado di rispettare la scadenza fissata dal Governo, senza per questo penalizzare chi è stato messo in difficoltà economica dall’emergenza Covid-19 e non dovesse riuscire a rispettare la scadenza del prossimo 16 giugno”.

“Nel Consiglio comunale del 12 giugno – aggiunge il Sindaco Lorenzo Pellegatti – porteremo anche una variazione di Bilancio di circa 500.000 euro che ci consentirà di creare un fondo speciale per la fiscalità a sostegno di famiglie, attività commerciali e produttive che in questi mesi hanno subito perdite economiche a causa dell’epidemia. Questo nuovo stanziamento porterà a circa 1.100.000 euro le risorse investite dall’Amministrazione comunale nel primo semestre 2020, tra sgravi fiscali e contributi a fondo perduto”.

