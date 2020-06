Bologna. Bernini (FI): “Problema sicurezza ancora drammaticamente attuale”

Un grande grazie ai Carabinieri che ieri hanno individuato e arrestato non senza fatica, in piazza dell’Unità a Bologna, un albanese di 41 anni, che aveva colpito una donna con diversi pugni e, poco prima, ne aveva rapinata un’altra a bordo di un bus. Prendiamo atto che si tratta di un soggetto irregolare sul territorio e con precedenti di polizia: auspico che sia condannato a scontare in carcere la pena che merita e senza sconti e che, subito dopo, venga espulso dal nostro Paese. Il tema della sicurezza a Bologna e nelle città di tutta Italia è purtroppo drammaticamente attuale: sono ancora troppi gli irregolari che vivono di espedienti e di delinquenza e che andrebbero espulsi con una buona e seria politica di rimpatri. Un tema che questo Governo sembra aver del tutto dimenticato.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia