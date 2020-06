Calderara, commemorazione dedicata a Loredano Bizzarri

Oggi ricorrono 71 anni dall’uccisione del giovane operaio Loredano Bizzarri. Lo abbiamo ricordato iniziando la commemorazione alle ore 9:30 presso il cimitero di Calderara di Reno. In maniera diversa e ristretta viste le limitazioni sul distanziamento sociale causa coronavirus, ma sempre in maniera solenne e ricca di significato, alla presenza dei parenti, delle Istituzioni, della Cgil, dello Spi e di tanti altri.

Una intensa e bella giornata di memoria, non fine a se stessa ma col compito di stimolarci nel presente, facendo tesoro di quanto accaduto, purtroppo ancora attuale anche se in altre forme. Tuteliamo e proteggiamo i diritti acquisiti grazie anche a chi, come Loredano, ha perso la vita per farceli avere, e non diamo mai per scontato nulla, come ho avuto modo di dire stamattina.

Grazie a CGIL Terre d’Acqua, Spi CGIL e tutti coloro che ogni anno organizzano questo momento importante.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara