Il Circo Harryson riparte da Crevalcore

Le famiglie circensi, con i giovani artisti Dylan, Dayana, Derek e Danjel, sono desiderosi di salutare e ringraziare i compagni di classe, gli amici e tutta la cittadinanza dopo il lungo periodo di permanenza a Crevalcore.

Con il mese di luglio saluteranno Crevalcore, ma prima vogliono accoglierci nella loro casa itinerante con tre spettacoli a noi riservati:

-Venerdì 26 giugno, ore 21.00

-Domenica 28 giugno, ore 18.30

-Martedì 30 giugno, ore 20.30

Tutti gli spettacoli saranno ad offerta libera.

Per rispettare le norme di sicurezza, la capienza all’interno dell’ampio tendone aperto sarà limitata, e saranno ovviamente garantite le misure di distanziamento; per strutturare al meglio gli aspetti organizzativi si chiede quindi una prenotazione via WhatsApp ad uno dei seguenti numeri:

📞 320 4260124 (Luisito), 📞 335 8049348 (Nicola)

dalla pagina FB del Comune di Crevalcore