Maltempo, allagamenti a Calderara

Situazione gradualmente rientrata, segnalati importanti allagamenti alla Palestra Morello, Casa della Cultura e Refettorio Scuole Collodi, anche se in questo caso le pompe hanno funzionato e l’acqua è stata subito bloccata.

Anche per la viabilità, tutto ok, con il deflusso dell’acqua dai sottopassi favorito a seguito intervento Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV, che ringrazio a nome di tutti per la tempestività nell’intervenire appena da noi allertati.

Grazie anche ai Vigili del Fuoco per alcuni interventi fatti in proprietà e garages privati.

Già programmato intervento Ufficio Tecnico per domani sia alla Palestra Morello che alla Casa della Cultura per verificare danni ed eventuali interventi da fare in urgenza.

Buona serata a tutti e tutte e ricordiamoci, così ci diamo reciprocamente una carica, che “dopo la tempesta c’è sempre l’arcobaleno”.

dal profilo FB di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara