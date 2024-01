Calderara: ristrutturazione e ampliamento area di ingresso e accettazione Poliambulatorio

Al via, nell’ambito dei finanziamenti PNRR sanità missione 6, a Calderara i lavori di ristrutturazione e ampliamento area di ingresso e accettazione Poliambulatorio, con creazione anche di porticato esterno a protezione dei pazienti in fila, che restituirà una Casa di Comunità, della Salute, anche con nuovi servizi.

Come avevo avuto modo già dire, intervenendo sul Poliambulatorio si riuscirà a sviluppare progetti e potenzialità inespresse con un percorso di cura e assistenza di prossimità. Avremo finalmente anche sul nostro territorio una casa della comunità. Naturalmente, oltre al contenitore, bisognerà prestare attenzione ai contenuti, ma ci siamo come c’è il Distretto Pianura Ovest e Ausl che ringrazio per l’importante lavoro che stiamo portando avanti insieme.