A Crevalcore la 38a “Fiera del Carmine”

Luglio è arrivato, con le sue giornate caldissime, i suoi temporali improvvisi, l’afa estiva, i campi gialli di paglia, più luce e vitalità.

E’ Estate; torna la voglia di uscire, magari verso sera alla ricerca di un refolo di vento che ci dia sollievo, torna la voglia di Fiera e in tanti chiedono: “ ma ci sarà la Fiera del Carmine?”

Per dare una risposta è stato necessario attendere le disposizioni regionali in materia, il via libera è arrivato solo da pochi giorni e allora , nonostante il poco tempo, nonostante siano ancora tante le norme limitanti che ancora servono a proteggerci…

Avremo la 38° edizione della FIERA DEL CARMINE!

Sarà un po’ diversa, in alcuni aspetti sarà più breve, infatti si svolgerà nei giorni di sabato 18 e domenica 19 luglio, ma cercheremo sia comunque bella e coinvolgente, cercheremo sia un ulteriore piccolo passo verso la normalità, la ripresa, il ritrovarci; sempre ancora con attenzione e rispetto.

Una prima bella anticipazione è la notizia dei tanti nostri Esercenti che usciranno sulla via in un abbraccio ideale.

La loro presenza, le loro proposte, saranno una parte essenziale e imprescindibile della Festa. Bravi!

Non mancheranno stand gastronomici ed espositori.

Crevalcore è una città bella, con tante ricchezze e potenzialità ed è da queste che vogliamo ripartire; il sabato 18 lo spettacolo musicale in Piazza Malpighi sarà garantito da alcuni insegnanti della Scuola di Musica “G. A. Perti” di educazione permanente:

– Cristian Apicella, Voce

– Simone Sitti Boarini, Chitarra

– Paolo Torelli, Chitarra (Ladri di Biciclette, Mietta)

– Davide Passarini, Basso

La scuola ha oltre 20 anni e questi docenti della Scuola di Musica sono anche musicisti e insegnanti di grande esperienza maturata in decenni di studio e concerti dal vivo in Italia; con loro anche Graziano Guidetti, batteria (Andrea Mingardi, Povia). Godremo del loro vasto repertorio fatto di brani rock internazionali e degli anni 80, 90, 2000 e dei classici dei grandi Cantanti italiani, Vasco, Ligabue, Battisti…

La domenica lo spettacolo serale vedrà sul palco di Piazza Malpighi I Muffins, una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, displomati presso The Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro. Attingono il loro bagaglio artistico da esperienze diverse che vanno dal doppiaggio e dal cantautorato alla conduzione televisiva e radiofonica fino, appunto, al musical, settore nel quale portano avanti anche le rispettive carriere individuali partecipando a diverse produzioni nazionali: “Rent-misura la vita in amore”, “Disincantate – le più stronze del reame”, “Il Magico Zecchino d’Oro”, Compagnia Italiana di Operette, “Georgie – il musical”, “I Miserabili – in concerto”, ecc. La loro attività concertistica li ha portati a calcare palcoscenici e location prestigiose.

Nel rispetto delle normative, per assistere seduti agli spettacoli, sempre tutti gratuiti è necessario prenotarsi al n° 366 4283065 dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

Se le norme lo consentiranno potremo vedere già a partire dal 16 luglio i nostri Giovani impegnati nei tornei sportivi, nell’area dedicata in Viale della Pace, Porta Bologna.

È invece già confermato che dal 16 al 20 luglio sarà in funzione il Luna Park con giostre per grandi e piccini.

