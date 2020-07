Baby gang, Forza Italia interroga il Governo: “Servono azioni decise di prevenzione e rieducazione”

Il fenomeno delle baby gang, in Emilia-Romagna ma non solo, è al centro di una interrogazione parlamentare a firma dei senatori emiliano-romagnoli di Forza Italia, la capogruppo Anna Maria Bernini, Enrico Aimi e Antonio Barboni. Già nei giorni scorsi la senatrice Bernini era intervenuta, fortemente preoccupata per l’escalation di violenze messe in atto da giovanissimi ai danni di coetanei, in particolare lungo la Riviera romagnola. “I dati statistici – spiega Bernini – confermano purtroppo un aumento di casi sul territorio nazionale di microcriminalità e atti violenti compiuti da minori organizzati in gruppi. Nonostante l’impegno profuso dalle Forze dell’ordine, che non smetteremo mai di ringraziare per il loro operato quotidiano, sono oggi necessarie risposte decise da parte delle Istituzioni, che vadano nella direzione di percorsi di riabilitazione e rieducazione di questi minori protagonisti di condotte altamente devianti”.

“Tali comportamenti – prosegue – sono la spia di un disagio diffuso, magari dovuto a difficoltà ambientali, economiche, culturali e sociali, e per tale motivo occorre intraprendere azioni forti, volte a individuare i fattori di rischio. C’è inoltre necessità di disporre un costante monitoraggio del fenomeno, che in questi anni purtroppo è mancato o non è stato del tutto efficace”. Con l’interrogazione rivolta al Ministro dell’Interno si chiede pertanto all’esecutivo di farsi carico, con iniziative di competenza, dell’emergenza legata al fenomeno delle baby gang, potenziando al contempo gli organici delle Forze dell’ordine per garantire adeguati livelli di sicurezza.

