A Persiceto il #Restiamoagallatour

Spettacolo per bambini a cura di Meme, nell’ambito dell’iniziativa “#Restiamoagallatour”, promossa da Wanda Circus, in collaborazione con Tantumballebollonpalle, Associazione Carnevale Persiceto e Comune di Persiceto, che propone ogni giorno dal martedì al venerdì dalle 18 alle 19 eventi per i più piccoli, a cura di Wanda Circus, Lela Lampone, Silvia Serra e Pierpaolo Cenacchi, I Burattini di Mattia, il Teatrino dell’Es, Mr Ciccioli, I Fratelli Maraviglia e SuperTecnicolè.

Il progetto fa parte del programma culturale “Estate in piazza”, organizzato dal Comune di Persiceto nell’ambito di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Un grande e coinvolgente clown che rende il pubblico fondamentale per lo spettacolo.

In base alla normativa vigente è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli spettatori, anche durante lo spettacolo.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Costo:

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso gratuito.

Per informazioni:

Prenotazioni su www.wandacircus.com o tramite WhatsApp al 345.2262980

comunepersiceto.it