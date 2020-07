Anzola Emilia: arrivederci Don Stefano!

Hai retto la nostra comunità nel migliore dei modi nel corso degli anni in cui abbiamo avuto la grande fortuna di averti tra noi.

Per me è stato un onore potere collaborare con te ed abbiamo condiviso tante belle esperienze insieme.

Ora che ti trasferisci, anche se sono dispiaciuto ed anche se, come si conviene, non conosco ancora la tua destinazione, so che farai il giusto percorso che meriti.

Ti ho sempre salutato, come cattolico, chiamandoti “Don Stefano”: oggi, invece, per la prima ed unica volta, voglio dire arrivederci anche al mio amico… Stefano!

Ciao Stefano! Grazie da parte di tutti, ma proprio tutti, gli anzolesi, per ciò che hai fatto qui. Io continuerò il cammino iniziato insieme a te, con chiunque avrà la fortuna di sostituirti. Un grande e sincero abbraccio!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola