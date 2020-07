Appuntamenti della settimana per “Estate in Piazza” a Persiceto

Anche questa settimana il cartellone “Estate in Piazza”, promosso dal Comune di Persiceto, continua a proporre tanti incontri, spettacoli, cinema e musica per animare le calde serate estive a Persiceto e a San Matteo della Decima.

Martedì 14 luglio alle ore 18 presso il parco delle Piscine, via Castelfranco 16/b, riprendono gli irresistibili spettacoli per bambini del “#Restiamoagallatour”, promosso da Wanda Circus in collaborazione con altri artisti e associazioni del mondo circense, con uno spettacolo di fachirismo comico a cura di Mr. Ciccioli; mercoledì 15 luglio seguirà “Musica al metro con fiaba a sorpresa e bolle di sapone”, spettacolo di musica e giocoleria a cura della compagnia Wanda Circus, giovedì 16 luglio lo spettacolo di burattini “Le avventure di Fagiolino” a cura della compagnia “I Burattini di Mattia”, venerdì 17 luglio “Elettroselvatico”, spettacolo di giocoleria a cura di Alberto Fontanella, in arte SuperTecnicolè. Prenotazioni su www.wandacircus.com o tramite WhatsApp al 345.2262980.

Sempre martedì 14 luglio, alle ore 21 presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Fili di parole”, ciclo di incontri e letture organizzato dalla Biblioteca Comunale “G.C. Croce”: in programma “Freak e le storie (Largo alle parole)”, una serata dissacrante e irresistibile dedicata a Freak Antoni, scrittore, poeta, cantautore e leader degli Skiantos e organizzata con la collaborazione delle associazioni BibliotechiAmo, Insieme per conoscere e Italo Calvino in Terre d’Acqua: il genio poliedrico e irriverente dell’artista verrà celebrato attraverso ricordi e letture di poesie da amici, sodali e allievi come Alessandro Grambone e Pamela Sommerson; Stefano Cavedoni parteciperà con esilaranti e inaspettate incursioni in collegamento video e il tutto sarà accompagnato dalla chitarra di Paolo Venturi. Prenotazione presso la biblioteca “G.C. Croce”, tel. 051.6812961, chiamando dalle 8.30 alle 13.

Mercoledì 15 luglio alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco, FantaTeatro proporrà “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”, una nuova lettura animata per bambini nell’ambito della rassegna “Caro Sepúlveda”, che ripropone i grandi classici del celebre scrittore cileno. Per celebrare Luis Sepúlveda in occasione della sua recente scomparsa, fino a martedì 14 luglio proseguono inoltre le “Grandi Immagini”, proiezioni serali sonorizzate sulla facciata di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi 7.

Giovedì 16 luglio alle ore 21.15, in piazza 5 aprile a San Matteo della Decima, prenderà il via un’altra imperdibile e ormai consueta sezione del cartellone di “Estate in Piazza”, quella dedicata alle proiezioni cinematografiche che quest’anno saranno a tema musicale e per bambini. Il primo appuntamento sarà dedicato ai più piccoli con “Gli Aristogatti”, il celebre film d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman e incentrato sulla vicenda di Duchessa e i suoi piccoli, i gatti di Adelaide, eccentrica cantante lirica in pensione che decide di lasciare a loro tutti i suoi beni; le disavventure degli Aristogatti cominciano quando il maggiordomo Edgar, scioccato dalla notizia, decide di sbarazzarsi di loro, abbandonandoli nella campagna francese.

Venerdì 17 luglio alle ore 21.15, presso il Chiostro di San Francesco, ancora cinema ma questa volta nell’ambito della sezione “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna. Si comincia con “Lo sceicco bianco”, film del 1952 con Alberto Sordi e Giulietta Masina, esordio per Fellini alla regia in solitaria: attraverso una coppia di giovani sposi in viaggio di nozze a Roma, il film rappresenta uno spaccato del mondo dello spettacolo e delle sue illusioni; la giovane sposina Wanda si eclissa per raggiungere il suo eroe dei fotoromanzi, lo Sceicco Bianco, che la corteggia appassionatamente, mentre intanto il marito, non trovandola, si dispera.

Venerdì 17 e sabato 18 luglio a Decima, in via Fossetta 1, si terrà per il secondo weekend la “Sagra dei sapori di Corte Castella” a cura dell’Associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella con serate gastronomiche a tema e musica dal vivo: venerdì 17 alle ore 20 è in programma la cena con grigliata e dalle 21.30 intrattenimento musicale con il Remedy Acoustic Duo (cover rock), mentre sabato 18 verrà proposto un menù da spiaggia (insalata di seppie e melone al pepe rosa, mezze maniche con code di mazzancolle, spaghetti allo scoglio, calamari ripieni e pomodorini, dolce) accompagnato dalla musica di Bulbo Acoustic Trio (cover a 360°). Per prenotare telefonare ai numeri 329.6643928 o 339.3067112.

Sabato 18 luglio alle ore 6, presso il parco della Ca’ Granda, in via Carradona 1 a San Matteo della Decima, le associazioni Arci Decima, B. Fitness Revolution e Scuola di musica Bernstein proporranno un risveglio coi fiocchi con un corso di risveglio muscolare. Alle ore 21 sempre a Decima, in piazza 5 aprile, appuntamento con “Il Quizzone”, quiz interattivo organizzato da Stars Animazione. Info e prenotazioni al numero 334.1035195 o all’indirizzo mail arcidecima.cultura@libero.it.

Alle ore 21.15 il cinema all’aperto arriva anche in piazza del Popolo, con un musical di grande successo, “Chicago”, una storia di rivalità e seduzione diretta Rob Marshall, e con protagonisti Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere: sul finire degli anni Venti, a Chicago, l’attrice in erba Roxie Hart sogna di diventare una star del musical come la nota e brava Velma Kelly; entrambe vengono arrestate per due diversi omicidi e in carcere si sviluppa una rivalità destinata a trasformarsi in sodalizio.

Domenica 19 luglio la settimana si chiuderà con “Elettroselvatico”, spettacolo di circo-teatro adatto a grandi e piccini con il circense Alberto Fontanella, in arte SuperTecnicolè, che intratterrà il pubblico con le meraviglie che ha incontrato nei suoi viaggi attraverso i cinque continenti. L’esibizione fa parte della rassegna “Fellini100: sogni di provincia”, che oltre alle proiezioni cinematografiche propone un ciclo di spettacoli di artisti di strada dedicati al Maestro del cinema nel centro storico di Persiceto.

Le rassegne “Caro Sepúlveda” e “Fellini100: sogni di provincia” fanno parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla

Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli spettatori, anche durante lo spettacolo.

La prenotazione per le rassegne “Caro Sepúlveda”, “Fellini100” e per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it

oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità di posti è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo fino alle 20.15. In piazza del Popolo e in piazza 5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

