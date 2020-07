“Coronavirus Vite Sospese” il nuovo libro di Floriano Govoni

L’Associazione Culturale Marefosca, presenta il nuovo volume di Floriano Govoni nelle librerie ed edicole di San Matteo della Decima, Cento e San Giovanni in Persiceto.



CORONAVIRUS VITE SOSPESE

Rassegna stampa. Considerazioni. Commenti. Testimonianze



Viviamo nell’incertezza, nell’attesa: anche noi stiamo aspettando Godot ma immancabilmente ogni sera arriva il ragazzo che annuncia “Oggi non verrà, ma verrà domani”. Intanto dall’albero cadono le foglie…

La nostra situazione ricalca a pennello la famosa opera teatrale di Samuel Beckett.

Anche noi abbiamo il “nostro Godot”, cioè l’R0, e aspettiamo che scenda al di sotto dell’unità, mentre ai piedi dell’albero i protagonisti “esperti” filosofeggiano e comunicano previsioni che puntualmente non diventano mai certezze. Intanto noi, in platea, aspettiamo fiduciosi, ma anche impazienti, un finale che sia diametralmente opposto a quello stabilito dal drammaturgo, cioè che il “nostro Godot” si presenti finalmente… sugli spalti!



Questo libro intende soddisfare un debito di riconoscenza contratto durante le fasi più acute del contagio del coronavirus verso gli anziani che ci sono stati portati via, sottraendoci memoria, affetto e sostegno,

verso i tanti che hanno rischiato la vita testimoniando competenza, solidarietà e tempestività a cui dobbiamo la nostra sopravvivenza, verso i tantissimi che aspettano ancora un gesto di vicinanza e una parola di speranza a cui dobbiamo il futuro.

Note sull’autore:

FLORIANO GOVONI

È autore e coautore di numerosi articoli e pubblicazioni riguardanti la storia e le tradizioni del territorio.

Ricordiamo, fra gli altri, i seguenti libri: Decima: il carnevale (1988); Affari di famiglia (1992); Un esplosione di allegria voll. 1 e 2 (1998, 2008); Saluti e baci (2002); 1948: L’anno della Costituzione italiana (2008); Una comunità in cammino (2010); Don Ivaldo Cassoli:

Un prete del suo tempo (2010);

Da una a 60 candele (2017); Così ho trovato, così adempisco (2018).

È direttore responsabile di “Marefosca”: rivista quadrimestrale di

San Matteo della Decima, fondata nel 1982, redatta in collaborazione con la biblioteca “R. Pettazzoni”.

Si dedica da oltre cinquant’anni alla fotografia.

