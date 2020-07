È in distribuzione “ViviAnzola 4 pagine” di luglio

E’ in distribuzione VIVIANZOLA 4 PAGINE del mese di luglio, numero sulla ripresa delle attività culturali dopo il periodo di emergenza sanitaria. In prima pagina un’intervista al maestro Francesco Guccini, un’occasione per riflettere sulle parole, sulla storia, sui significati di valori che in alcuni momenti sembrano dimenticati. Una mostra da guardare, una mostra per ricordare, una mostra quella del due agosto per non dimenticare. Dal 1 agosto sui muri della biblioteca le immagini del fotografo Gianni Giatti. Riprende a grande richiesta il cinema sotto le stelle con un programma denso di temi da approfondire e che toccano tanti ambiti della nostra vita. Nella prima serata sarà programmato il film “ mio fratello rincorre i dinosauri”, film che ha ottenuto grandi consensi di pubblico. Un nuovo libro per Maurizio Garuti, “il cuore delle donne” un libro da leggere per rimanere affascinati da questo scrittore della nostra terra, capace di coinvolgerci con la sua sensibilità.

Una riflessione sui nostri teatri, sulla difficoltà di andare in scena in un periodo di distanziamento, lo sguardo del Teatro Ridotto e del Teatro delle Temperie, un grazie alle loro strategie per riportarci la grande arte e le grandi parole.

Ricordiamo che VIVIANZOLA 4 PAGINE lo puoi consultare online al link: http://bit.ly/2qZT4FD

dalla pagina Fb del Comune di Anzola