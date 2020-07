Le Budrie: due giornate per il 150º anniversario della morte di Santa Clelia Barbieri

Domenica 12 e lunedì 13 luglio presso il Santuario di Santa Maria Annunziata alle Budrie si celebrerà la Solennità in onore di Santa Clelia Barbieri, religiosa del luogo che grazie al suo fervore e alla sua dedizione quasi due secoli fa ha dato vita alla Congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata, attualmente diffusa in Italia e nel mondo: quest’anno in particolare ricorrono i 150 anni dalla morte, avvenuta a soli 23 anni il 13 luglio 1870. Domenica alle ore 20.30 si terrà la Santa Messa presieduta da Monsignor Ernesto Vecchi, mentre lunedì alla stessa ora si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Matteo Maria Zuppi. La domenica al pomeriggio e il lunedì al mattino e al pomeriggio si terranno inoltre altre celebrazioni religiose e incontri dedicati a Santa Clelia. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Persiceto e nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Covid-19 l’accesso sarà consentito solo con la mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale. Sarà possibile seguire la concelebrazione in streaming sul sito www.chiesadibologna.it

