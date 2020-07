“Le notti della Salamandra” a Villa Terracini

Da martedì 14 luglio ha avuto inizio la rassegna di eventi estivi “Le notti della Salamandra” a cura del Teatro delle Temperie, presso Villa Terracini in via A. Gramsci 315, Osteria Nuova. Ogni appuntamento si aprirà alle 20:30 con un aperitivo a cui seguirà lo spettacolo, alle 21:30.

• martedì 14 luglio

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

MADAME BANSHEE

IL TUO FUTURO È NELLE SUE MANI

di e con Andrea Lupo

e con Alessia Raimondi,

musica dal vivo Guido Sodo

danza aerea Camilla Ferrari

Una misteriosa fattucchiera, Madame Banshee, chiederà al pubblico di interrogare i suoi antichi e stravaganti Arcani. Le sue carte divinatorie sono molto particolari: non riportano le solite figure, bensì rimandano direttamente a testi teatrali o a canzoni o a danze acrobatiche, che Madame Banshee fa magicamente apparire sulla scena, per prevedere il vostro futuro.

• martedì 21 luglio

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

ESAURIMENTI DI UN UOMO RIDICOLO

di e con Andrea Lupo

e con Mara Di Maio

Uno spettacolo comico folle e senza respiro che sviluppa il rapporto tra psicologa e paziente in una chiave frizzante ed originale. In un virtuoso gioco d’improvvisazione, tra stereotipi della psicanalisi, nevrosi e stress ispirate al quotidiano, Andrea Lupo e Mara Di Maio condurranno il pubblico verso una salvifica risata catartica.

• martedì 04 agosto

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

MEDITERRANEO

SPERANZE, NAUFRAGI E NUOVE LIBERTÀ

di e con Andrea Lupo

musica dal vivo Guido Sodo

danza aerea Camilla Ferrari

Un mare raccontato attraverso le storie e le testimonianze di grandi migrazioni di ieri e di oggi, di viaggi interminabili o terminati troppo presto. Storie in mezzo al mare, quando ovunque ci si volti non si vede altro che mare, solo mare. Un navigare che vive di meravigliose speranze di rinascita, ma anche di tragici viaggi senza arrivo.

• martedì 11 agosto

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

STELLE, LUCCIOLE E PAROLE D’AMORE

NESSUNO AMA COME I POETI

di e con Andrea Lupo

e con Michela Lo Preiato

danza aerea Camilla Ferrari

Le più belle poesie d’amore dall’antica Grecia a Bob Dylan, passando per Baudelaire, Shakespeare e Neruda. Poeti di ogni tempo e da ogni parte del mondo, selezionati per accendere il cuore e la passione dello spettatore sotto le stelle.

• martedì 18 agosto

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

SPETTACOLO SPETTACOLARE

LA FIERA DEL DISUMANO

di e con Andrea Lupo

e con Alessia Raimondi,

Michela Lo Preiato,

Marco De Rossi

musica dal vivo Guido Sodo

danza aerea Camilla Ferrari

Una serata di cabaret d’altri tempi, un capocomico grottesco e dissacrante, una sfilata di casi disumani o troppo umani, che troveranno nel palcoscenico un luogo in cui potersi, finalmente, esprimere. Una serata di circo e di teatro coinvolgente e “spettacolare” per rivivere e riassaporare lo spettacolo dal vivo.



Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni:

info@teatrodelletemperie.com

335 16 47 842

051 96 30 37

comune.sala-bolognese.bo.it