Persiceto, orari estivi degli uffici comunali

Nei mesi di luglio e agosto gli Uffici Relazioni col Pubblico, l’Anagrafe, lo Stato Civile e le biblioteche comunali effettueranno un orario di apertura ridotto.

Urp, Anagrafe e Stato Civile

Da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto gli Uffici Relazioni col Pubblico saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 (chiusura pomeridiana).

Chiusura pomeridiana anche per Anagrafe e Stato Civile, che saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; rimane la chiusura al pubblico per tutta la giornata del martedì.

Biblioteche comunali

Fino al 12 settembre, la Biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi ridurrà l’orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e rimarrà chiusa per tutto il mese di agosto; la Biblioteca “R. Pettazzoni”, a San Matteo della Decima, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

La Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti manterrà l’attuale orario, dal lunedì al sabato ore 8.30 – 13 e sarà chiusa tutta la giornata di venerdì 14 agosto.

Polizia Locale di Terred’acqua

Tutti i presidi nei comuni dell’Unione sospendono le aperture pomeridiane per i mesi di luglio e agosto; il presidio di Persiceto, in via Cappuccini 23, rimane aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12.30.

