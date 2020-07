Persiceto, sostegno alle imprese: agevolazioni fiscali su Cosap e Tari

Per agevolare la ripresa delle attività commerciali e produttive che in questi mesi hanno subito perdite economiche dell’emergenza Covid-19, il Comune di Persiceto mette a disposizione 500.000 euro per concedere agevolazioni fiscali sul pagamento della Cosap e della Tari. Parallelamente sono state anche ampliate le tipologie di accesso al bando emesso nel mese di maggio che mette a disposizione altri 500.000 euro di contributi alle imprese in ragione della riduzione del fatturato durante il periodo di chiusura forzata.

La Giunta comunale ha recentemente stabilito l’esenzione dalla Cosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, rispettivamente del 100 % per tutti gli esercizi pubblici e gli ambulanti che hanno sede legale nel Comune di Persiceto e del 50 % per coloro con sede in altro comune per l’intero anno 2020. Il provvedimento si unisce all’esenzione statale prevista per gli esercizi pubblici per i primi 6 mesi. Il tributo, che era inizialmente previsto per il 31 luglio 2020, è stato inoltre posticipato al 30 settembre.

Anche le associazioni che occupano suolo pubblico per le attività dei Centri Estivi non dovranno pagare alcun onere al Comune.

È stato inoltre ampliato il bacino di imprese che potranno accedere al bando emanato nel mese di maggio, che mette a disposizione 500.000 euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno degli esercizi che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito delle disposizioni statali di contenimento del contagio da Covid-19. Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Da mercoledì 1° luglio 2020 sono incluse tra le imprese beneficiarie dei contributi queste ulteriori tipologie:

attività di agenzie di viaggi al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti al pubblico

attività delle scuole guida e autoscuole con esclusione delle imprese che svolgano mera attività di disbrigo pratiche

attività di noleggio auto / bus da rimessa con conducente

attività di somministrazione alimenti e/o bevande esercitate da imprese iscritte in CCIAA in centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore dei soci degli stessi.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda corredata da autocertificazione attestante i requisiti posseduti e potrà fruire di un unico contributo in ragione della riduzione del fatturato in misura pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019 (beneficio riconoscibile anche alle imprese di nuova costituzione che nel periodo marzo/aprile 2019 non fossero ancora costituite). Le domande dovranno essere presentate via Pec, alla mail istituzionale comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Il contributo erogato è finalizzato alla riapertura dell’attività sul territorio comunale, pena la revoca del contributo stesso.

Sono previsti contributi diversificati a seconda del numero dei dipendenti/addetti in servizio presso l’impresa al momento dell’entrata in vigore delle misure relative all’emergenza sanitaria:

impresa con nessun dipendente/addetto: € 900,00

impresa con uno o più dipendenti/addetti: € 1.300,00

