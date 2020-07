Sant’Agata, disponibili i biglietti per “Festa Mobile”

24-25-27 luglio| 3 Concerti “Festa Mobile”

Sant’Agata Bolognese

Sono disponibili i biglietti per i 3 grandi concerti previsti in ambito della rassegna estiva del Bibiena, TU MI STUPISCI AGATA:

-24/07: Daniele Silvestri,

-25/07: Max Gazzè,

-27/07: Paolo Fresu Quintet.



➡️ Come comprare i biglietti? telefonando al n. 051/6818942 o

presso uno dei seguenti link:

www.vivaticket.it

www.teatrobibiena.it

Ci sono ancora posti disponibili … la musica vi aspetta!

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco