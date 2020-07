Sant’Agata: il Mercato della Fiera di Maggio

Sabato 11 e domenica 12 luglio la Pro loco Sant’Agatese, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Bolognese, organizzano l’iniziativa “Il Mercato della Fiera di Maggio”, un evento di due giornate in cui i santagatesi potranno riappropriarsi del proprio centro storico con musica spettacoli e gli immancabili mercati e mercatini.

Sabato 11 dalle ore 18 (Via 2 agosto 1980) “Mostra Mercato”; alle ore 21 (Piazza Martiri) Andrea Barbi in “Vi racconto Mo pensa te”, stand up live tratto dall’omonima trasmissione televisiva.

Domenica 12 dalle ore 8 (Via Circondaria Est, Via Terragli a Ponente) appuntamento con “Il Mercato della Fiera di Maggio”; dalle ore 8 (Via 2 agosto 1980 e corso Pietrobuoni) “Mostra Mercato”; alle ore 21 (Piazza Martiri) “Canta con noi” con i Nessuna Pretesa in concerto.

Dal 9 al 12 luglio saranno presenti le giostre della Fiera di Maggio, per i ragazzi in Via Circondaria Est e per i più piccoli nel Parco della Luna Biricchina.

Si ricorda che gli spettacoli sono gratuiti ma la capienza massima è di 148 persone a seguito di prenotazione sul sito www.prolocosantagatese.it e presso il punto vendita Freedom shop.