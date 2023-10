A Persiceto si parla di bellezza col Festival delle religioni

Persiceto si appresta ad ospitare la sesta edizione del “Festival delle Religioni: vie d’incontro” che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 ottobre e che quest’anno sarà dedicata al tema della bellezza. “La nostra comunità è caratterizzata da una grande diversità di fedi e di tradizioni religiose e questa diversità è una delle nostre più grandi ricchezze – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Pagnoni – c’è però qualcosa che accomuna tutti i credo: la bellezza. La bellezza è intrinseca al culto e alla devozione e non riguarda solo l’arte figurativa o l’architettura ma anche le sacre scritture, i riti, le melodie spirituali e i canti liturgici, tutte esperienze che possono ispirare profonda contemplazione. La bellezza nelle religioni va oltre l’estetica ed è vista come una via per avvicinarsi a Dio, alla verità o alla saggezza. In questa sesta edizione del Festival delle Religioni vorremmo celebrare questa diversità di approcci alla bellezza. Per imparare gli uni dagli altri e trovare ispirazione nelle differenti visioni. Un percorso di conoscenza e condivisione per accrescere il rispetto reciproco e la comprensione tra le diverse fedi, perché in fondo, tutti condividiamo il desiderio di trovare la bellezza nella vita e nell’esperienza umana. In questo senso la bellezza può essere un ponte tra le nostre differenze, può unirci come comunità, ispirarci a essere migliori e spronarci a perseguire la pace e l’armonia, verso un futuro migliore e più inclusivo per tutti.”

La manifestazione prenderà il via venerdì 13 ottobre alle ore 21 al Teatro Fanin di Persiceto (piazza Garibaldi 3) con “Fede e ragione. Il Cristianesimo e l’Occidente”, incontro con il filosofo Umberto Galimberti.

Sabato 14 ottobre si terranno poi cinque appuntamenti. Il primo, il “Mandala – Chenrezig, il Budda della compassione” a cura di Gyen Rinpoche Lama Tashi, avrà inizio alle 9.30 presso la Sala dell’affresco, Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, e terminerà alle 19 dopo la cerimonia di distruzione del Mandala con distribuzione delle sabbie colorate che si terrà alle ore 18. Alle ore 15 nella Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70) si terrà “La bellezza della carità”, testimonianza di Suor Mariangela Oioli e suor Maria Clara Bonora della congregazione suore Minime dell’Addolorata che approfondiranno il tema con l’intervento “In Clelia la bellezza della santità”. Alle ore 16 appuntamento con “Suoni dall’Himalaya”, concerti meditativi con campane tibetane, handpan, tamburi, shruti box e chitarra acustica, accompagnati dal canto di mantra indiani e tibetani, a cura di Milena & Simone acoustic duo. Alle ore 17.00, sempre nella Sala consiliare del Municipio, si terrà “Tu sei bellezza: la via pulchritudinis in Francesco e Chiara d’Assisi”, conferenza di Frate Mauro Botti, Ordine dei Frati Minori. Alle ore 21.00, al Teatro comunale (corso Italia 72), chiuderà la giornata “Il Dio del solletico adora quando ridiamo (ridiamo vita alla bellezza)”, conferenza spettacolo di Alessandro Bergonzoni.

Domenica 15 ottobre, l’ultima giornata del Festival avrà inizio alle ore 10 (ritrovo in corso Italia 72) con “Arte perduta”, visita guidata nell’ambito del ciclo VisitPersiceto: le soppressioni napoleoniche, le chiese e i conventi chiusi e trasformati, con visita finale al Museo d’Arte Sacra. Dalle ore 11 alle 12.30, nella palestra presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, si potrà ammirare la “Danza indiana Bharatanātyam” a cura di Giuditta de Concini. Alle ore 15.00, nella Collegiata di San Giovanni Battista, in piazza del Popolo, si terrà la “Celebrazione dell’Acatisto a San Nicola” davanti all’insigne reliquia donata da Papa Benedetto XIV, a cura di ieromonaco Serafim (Valeriani), parroco presso la Chiesa Ortodossa di San Basilio il Grande di Bologna. Dalle ore 15.30 alle 18, in piazza del Popolo si svolgerà un incontro con le associazioni. Alle ore 17.30, al Teatro comunale, in corso Italia 72, appuntamento con “Monoteismo e politeismo”, incontro col teologo Vito Mancuso. Infine alle ore 21.00, nell’ex chiesa di S Francesco, in piazza Carducci 9, chiuderà il Festival il “Concerto del Coro giovanile dell’Emilia Romagna”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne la visita guidata di domenica 15 ottobre; per informazioni scrivere a cultura.turismo@comunepersiceto.it

Gli appuntamenti di Umberto Galimberti, Alessandro Bergonzoni e Vito Mancuso sono sold out, si consiglia però di presentarsi fisicamente 45 minuti prima per la lista d’attesa sul posto, che scorrerà in base alle defezioni degli iscritti già prenotati.

Ufficio stampa Comune Persiceto