Ad Anzola il 6° Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna

Nonostante il covid, si rinnova l’appuntamento con il Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna ad Anzola dell’Emilia, arrivato alla sua sestta edizione. Festival organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Anzola e dall’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, patrocinato dal Comune di Anzola dell’Emilia, dalla Città Metropolitana, dalla Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con la Pro Loco di Anzola.

In programma dal 28 agosto al 29 settembre, gli spettacoli si svolgeranno alle 21.30 presso il giardino accanto la trattoria La Furzeina (via Terremare 2, Anzola dell’Emilia); in caso di maltempo il festival si terrà nella sala polivalente della biblioteca (Piazza Giovanni XXIII 2), ad eccezione del concerto previsto per l’11 settembre, che in caso di pioggia avrà luogo alle Notti di Cabiria (Via Santi angolo via Calari).

Venerdì 28 agosto: “Diana Torto” nel Marcello Molinari Quintet. Lunedì 31 agosto: “Stelle in quintetto” con Claudio Vignali, Giannicola Spezzigu, Tiziano Bianchi, Andrea Ferrario, Marcello Molinari. Martedì 8 settembre: “Einvid Aarset”con Jazz Club Ensemble. Venerdì 11 settembre: “Rulli Frulli Band”, un progetto visionario con una band di 70 elementi.

Martedì 22 settembre: “ConservatJazz” un quintetto dal Conservatorio di Rovigo diretto da Federico Rubin. Martedì 29 settembre: I vincitori del Concorso “Mister Jazz edizione 2020” in concerto. Un quartetto innovativo composto da Roberta Genna (voce), Esmeralda Sella (pianoforte), Giampaolo Lupo (contrabbasso) e Diana Paiva Cruz (batteria).

Sarà possibile assistere ai concerti con la formula concerto più calice, con un aperitivo curato da Stefano dell’Ocean Bar (inizio degustazione ore 21) o concerto più cena, ospiti di Cristian e Tania della cucina della Furzeina Cineina (inizio cena ore 20.15). Concerto + calice: 10 euro. Cena + concerto: 30 euro.

Nel giardino della Furzeina sono disponibili 100 posti. La prenotazione è obbligatoria. Si chiede cortesemente di indossare la mascherina. Per info e prenotazioni gabrielemolinari@tiscali.it 3471292667 oppure 0516502222/3385281966 biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it.