Bernini (FI): “Aumento denunce violenze in famiglia, occorre potenziare la rete di sostegno”

L’aumento dei casi di maltrattamenti in famiglia, come evidenziato dai Carabinieri relativamente alla città metropolitana di Bologna, deve spingere le Istituzioni a una doverosa e tempestiva riflessione. Da un lato, certo, l’incremento delle denunce è segnale di una maggiore fiducia nella giustizia e questo deve essere considerato un fattore positivo: dall’altro, l’emersione di ciò che prima era “sommerso” deve indurre a tenere la guardia altissima rispetto agli odiosi fenomeni delle violenze domestiche che, purtroppo, rimangono ancora dolorosamente frequenti. Abbiamo buone norme, certamente migliorabili, ma resta il dovere di potenziare la rete di sostegno, alla quale occorre dare forza e operatività, per prevenire tali episodi e per intervenire in modo tempestivo. Quella rete che, grazie a operatori, personale specializzato, Forze dell’Ordine, volontari, deve essere sentinella sul territorio, intercettando anche i primissimi campanelli di allarme.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia