Persiceto, chiusura degli uffici comunali in occasione di Ferragosto

In occasione di Ferragosto sabato 15 agosto tutti gli uffici comunali saranno chiusi; la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti e la Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima rimarranno chiuse anche venerdì 14 agosto, mentre le attività della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi rimarranno sospese fino al 1° settembre. Si ricorda inoltre che fino al 31 agosto alcuni uffici comunali e i presidi della Polizia Locale di Terred’acqua effettueranno un orario di apertura ridotto. Dal 3 agosto inoltre hanno riaperto al pubblico i primi 17 punti Cup dell’Azienda Usl di Bologna, dopo la chiusura per Covid-19, tra cui il Cup presso l’Ospedale di Persiceto.

Oltre alle chiusure degli uffici comunali per Ferragosto si ricordano inoltre gli orari di apertura ridotti durante il periodo estivo:

Urp, Anagrafe e Stato Civile

Fino a lunedì 31 agosto gli Uffici Relazioni col Pubblico saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 (chiusura pomeridiana).

Chiusura pomeridiana anche per Anagrafe e Stato Civile, che saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; rimane la chiusura al pubblico per tutta la giornata del martedì.

Biblioteche comunali

Fino al 12 settembre, la Biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi ridurrà l’orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e rimarrà chiusa per tutto il mese di agosto; la Biblioteca “R. Pettazzoni”, a San Matteo della Decima, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e sarà chiusa tutta la giornata di venerdì 14 agosto.

La Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti manterrà l’attuale orario, dal lunedì al sabato ore 8.30 – 13 e sarà chiusa anch’essa venerdì 14 agosto.

Polizia Locale di Terred’acqua

Tutti i presidi nei comuni dell’Unione sospendono le aperture pomeridiane per i mesi di luglio e agosto; il presidio di Persiceto, in via Cappuccini 23, rimane aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12.30.

Cup di San Giovanni in Persiceto

Dal 3 agosto hanno riaperto al pubblico i primi 17 punti Cup dell’Azienda Usl di Bologna, dopo il blocco delle attività in presenza dovuto alla pandemia da Coronavirus. Tra questi anche il Cup presso l’Ospedale di Persiceto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30.

È possibile accedere liberamente per prenotare visite ed esami, richiedere o rinnovare l’esenzione dal ticket sanitario, pagare il ticket per prestazioni prenotate per la stessa giornata o tramite distinte di pagamento cartacee rilasciate sul momento. Per le pratiche relative all’anagrafe sanitaria, invece, l’accesso rimane su prenotazione. Maggiori informazioni sul sito dell’Azienda USL di Bologna.

