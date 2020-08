Calderara: servizi integrativi scolastici, aperte le iscrizioni “fuori termine”

Hanno aperto il 10 agosto, e chiudono il 23 agosto, le iscrizioni fuori termine ai servizi integrativi scolastici del Comune di Calderara di Reno, eccettuato il trasporto le cui iscrizioni scadono il 14 agosto. Per le modalità con cambia nulla: le iscrizioni si effettuano esclusivamente online tramite il portale Sosia@Home.

Per tutte le info relative ai servizi integrativi scolastici, il riferimento è sempre l’apposita pagina del sito.

Di seguito le principali.

Cosa significa “fuori termine”

Per “fuori termine” si intendono le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto, che era stato fissato (tranne che per i servizi di trasporto) alla data del 31 luglio 2020. Se l’organizzazione del servizio, programmata sulla base delle domande pervenute entro questa data, comporterà dei posti liberi, questi verranno assegnati ai richiedenti fuori termine.

Quasi sono i servizi integrativi scolastici

Per servizi integrativi scolastici si intendono:

– refezione scolastica

– pre e post scuola

– prolungamento orario nido d’infanzia

– trasporto scolastico (scadenza dei termini il 14 agosto 2020)

Validità iscrizioni

Dall’anno scolastico 2020/2021 anche l’iscrizione al servizio di pre e post scuola e al servizio di post nido, così come quella al servizio di refezione, avrà validitàper l’intero ciclo scolastico. Si considereranno pertanto invariati per l’intero ciclo scolastico (ossia per 3 o 5 anni) il servizio scelto e la relativa modalità di pagamento.

