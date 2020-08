“Estate in Piazza” a Persiceto: tutti gli eventi della settimana

Anche questa settimana la rassegna “Estate in Piazza” propone un’ampia varietà di eventi a Decima e Persiceto per intrattenere e far divertire grandi e piccini: proiezioni cinematografiche, feste, incontri letterari, concerti di musica dal vivo.

Martedì 25 agosto alle ore 21.15, in piazza 5 aprile a Decima, la rassegna di proiezioni cinematografiche proporrà un film intramontabile che darà grande carica ed energia a tutti i presenti, ma anche tanta nostalgia e commozione, “La febbre del sabato sera”, cult generazionale diretto nel 1977 da John Badham, e con le memorabili interpretazioni di John Travolta, Karen Lynn Gorney e Barry Miller: la storia è ambientata sul finire degli anni ’70, e vede protagonista lo storico personaggio di Tony Manero, commesso che vive in una casa popolare a Brooklyn, e che di sera si scatena sulla pista da ballo con gli amici; infatuato di Stephanie, con cui fa coppia nelle gare di ballo, Tony cerca di conciliare la sua passione per le esibizioni in discoteca e l’interesse per la partner, mentre sullo sfondo la violenza della metropoli bussa alla porta e, tra pestaggi e tragici incidenti, gli fa sempre più comprendere che deve cambiare vita.

Mercoledì 26 agosto dalle ore 18 alle 24 nel centro di San Matteo della Decima torna il tanto amato “Villaggio Vintage”, mercatino del riuso a cura dell’associazione Commercianti Decima con oltre 25 espositori ma anche punti ristoro e apertura di bar e negozi che proporranno musica e intrattenimenti. Ingresso gratuito; per informazioni contattare i numeri 327.7549272 o 340.7993074.

Giovedì 27 agosto alle ore 21 il Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9) ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della lettura e del fumetto, “Angela Davis e BeccoGiallo: una rivoluzione a fumetti”, incontro letterario sul graphic journalism e su come il linguaggio del fumetto racconta le storie vere e l’impegno civile di grandi personaggi che hanno fatto la storia, organizzato dalla Biblioteca comunale “G.C. Croce” e dall’Associazione Italo Calvino in Terre d’Acqua, nell’ambito della 15ª edizione della rassegna di letture e musica “Fili di parole”. La casa editrice BeccoGiallo è nata nel 2005 e, tramite la sua attività, si è guadagnata il premio come “Migliore Iniziativa Editoriale dell’anno” nel 2007 al Lucca Comics & Games; il rappresentante della casa editrice Mattia Ferri parlerà della loro esperienza, della loro nascita e del loro sviluppo in un genere che da 15 anni è in continua ascesa. A seguire ci si focalizzerà su un’opera specifica del loro catalogo uscita recentemente, la graphic novel “Angela Davis” scritta da Maria Paola Pesce, in presenza dell’autrice e dell’illustratrice Mel Zohar: l’opera, incentrata su un’attivista statunitense che si è sempre battuta contro le ingiustizie nel proprio paese, sarà il punto di partenza per confrontarsi sulla lotta contro le le discriminazioni razziali, sociali e di genere. Prenotazione presso la biblioteca “G.C. Croce”, tel. 051.6812961, chiamando dalle ore 8.30 alle 13.

Venerdì 28 agosto alle ore 21, in piazza 5 aprile a Decima, divertimento assicurato con il concerto della band Forever Young, organizzato dal Circolo Arci Decima, che proporrà tanta musica dal vivo con la sua proverbiale verve e ironia; durante l’evento sarà possibile cenare presso il vicolo di Nonna Papera (via Cento 207). La partecipazione sarà gratuita con prenotazione dei posti obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni sul concerto: tel. 3341035195, arcidecima.cultura@libero.it; per informazioni e prenotazioni sulla cena: tel. 334.8689389.

Alle ore 21.15 presso il Chiostro di San Francesco ritorna la magia del grande schermo, questa volta nell’ambito della rassegna “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini, per celebrare il centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna. Per l’occasione il ciclo proporrà un’autentica chicca per tutti gli appassionati cinefili, ovvero la prima vera prova registica del grande maestro, il film del 1951 “Luci del varietà”, girato in collaborazione con Alberto Lattuada e interpretato tra gli altri da Peppino De Filippo, Carlo Romano e Giulietta Masina: la pellicola anticipa il tema molto caro a Fellini del mondo dello spettacolo e delle sue distorsioni e narra di una compagnia di guitti affamati che rappresenta in uno squallido teatro di provincia la sua scalcinata rivista. Il capocomico, un anziano straccione che convive con la sua prima attrice, si lascia irretire da una fresca campagnola, che ruba il posto alla prima attrice e conquista il pubblico con le sue grazie fisiche; un riccone invita tutta la compagnia nella sua lussuosa residenza, ma quando il capocomico scopre che il suo scopo era soltanto di portarsi a letto la nuova arrivata fa una patetica scena di gelosia e scatena la rissa; di nuovo sulla strada, il capocomico vuole organizzare uno show per la sua senile fiamma, ma un impresario gliela soffia per farne una sofisticata soubrette.

Sabato 29 agosto alle ore 21.15 in piazza del Popolo il programma settimanale di “Estate in Piazza” si chiude con un altro imperdibile appuntamento cinematografico, ancora una volta incentrato su musica e nostalgia: sullo schermo “Grease” di Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John, uscito nel 1978, un anno dopo da “La febbre del sabato sera”, sfruttando il grande successo di John Travolta per una nuova storia che ripercorre epoche passate della storia statunitense, in questo caso gli anni ’50, a ritmo di musica: Danny, un giovane adolescente con la reputazione da sciupa-femmine, ha trascorso una vacanza estiva romantica con la bionda e dolce Sandy; la ragazza però, invece che partire per l’Australia come aveva programmato inizialmente, rimane negli Stati Uniti e si ritrova nella scuola superiore di Danny. Ha inizio così un tira e molla tra i due attorno al quale si sviluppano altre vicende amorose, prima fra tutte quella di Betty Rizzo, leader incontrastata delle Pink che, a sua volta si è costruita un’immagine spregiudicata ma che, come tutte, sogna l’amore che duri.

Ufficio stampa Comune Persiceto