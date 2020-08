Si comunica che la Camera del Lavoro di San Giovanni in Persiceto, attualmente ubicata in via Marconi 26, cambia sede e si trasferirà in via Roma 21.

Nei giorni necessari al trasloco (31 agosto, 1 e 2 settembre) tutti gli uffici rimarranno chiusi.

La riapertura avverrà Giovedì 3 settembre nella nuova sede di via Roma 21.

dalla pagina Fb CGIL Terre d’Acqua