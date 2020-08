Una settimana ricca di eventi a Persiceto con “Estate in piazza”

EVENTO RINVIATO CAUSA MALTEMPO

Martedì 4 agosto alle ore 21.15, in piazza 5 aprile a San Matteo della Decima, verrà proiettato il film “Absolute beginners”, commedia musicale diretta da Julien Temple e tratta dal libro omonimo di Colin MacInnes: nella “swingin’ London” degli anni Cinquanta, tra scooter, fermenti razziali e tanta voglia di divertirsi, ha luogo la contrastata storia d’amore tra Colin e Suzette, destinati a lasciarsi e ritrovarsi a suon di musica. La pellicola ha come interpreti principali Eddie O’Connell, Patsy Kensit, David Bowie e James Fox ed è accompagnata da una ricca colonna sonora con brani dello stesso Bowie, Gil Evans, Sade, Ray Davies, Style Council, Working Week e altri ancora.

Mercoledì 5 agosto alle ore 18.30 al Centro Civico di San Matteo della Decima, in via Cento 158/a, si terrà l’incontro pubblico “Una nuvola di Polvere”, con letture a tema a cura del Gruppo “Cuciparole” per ricordare il 40° anniversario della Strage della stazione ferroviaria di Bologna (2 agosto 1980).

Venerdì 7 agosto alle ore 21.15, presso il Chiostro di San Francesco, ancora cinema ma questa volta nell’ambito della sezione “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna. Nella suggestiva cornice del chiostro si potrà assistere alla proiezione di “Otto e mezzo”. Il film, del 1963, è uno degli emblemi del cinema moderno. Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.

Sabato 8 agosto alle ore 6, presso il parco della Ca’ Granda, in via Carradona 1 a San Matteo della Decima, le associazioni Arci Decima, B. Fitness Revolution e Scuola di musica Bernstein proporranno un risveglio coi fiocchi con un corso di risveglio muscolare; info e prenotazioni al numero 334.1035195 o all’indirizzo mail arcidecima.cultura@libero.it. Alle ore 21.15 seguirà l’appuntamento con il cinema all’aperto in piazza del Popolo, con il musical “Moulin Rouge!”, film del 2001 diretto da Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Nel film, ambientato nella Parigi del 1899 e ispirato a La traviata di Giuseppe Verdi, Satine è la prima stella nel famoso locale parigino e si innamora di un aspirante scrittore alla ricerca di sé stesso. La loro storia d’amore è destinata a dare scandalo.

Domenica 9 agosto piazza del Popolo ospiterà uno spettacolo di giocoleria a cura di Dottor Stock, ultimo appuntamento con gli artisti di strada nell’ambito della rassegna “Fellini100: sogni di provincia” , cherientra in Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e quando si spostano, incluso il momento del deflusso al termine dell’evento.

La prenotazione per la rassegna “Fellini100” e per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità di posti è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo fino alle 20.15. In piazza del Popolo e in piazza 5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

