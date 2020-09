9 settembre: premiazione del 1º Fantacalcio Persicetano

Siete tutti invitati mercoledì 9 settembre alle ore 19 presso il Superbar di San Giovanni in Persiceto per partecipare alla cerimonia di premiazione della prima edizione del Fantacalcio Persicetano.

Applaudiremo insieme il vincitore AlleLince, il secondo classificato lo “zio” ed i terzi classificati SonnyGhery e AlessandroCorazza92 e sarà l’occasione per conoscere tanti altri fantallenatori. Verranno naturalmente rispettate tutte le direttive anti-Covid per cui sarà obbligatorio presentarsi indossando la mascherina e mantenere le dovute distanze tra le persone.

Sarà l’epilogo di un fantacampionato bellissimo, entusiasmante fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata, con un finale incredibile e sorprendente. Anche se in realtà, vivendo nel 2020, di sorprendente ha davvero poco, anzi proprio nulla. Intanto anticipo che il nuovo Fantacalcio Persicetano comincerà a mercato chiuso,partendo quindi dalla quarta giornata. Di questo avremo tempo per parlarne e lo faremo molto presto.

dal’evento Fb