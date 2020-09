A Calderara l’Orchestra popolare dei mandolini in concerto

Giovedì 10 settembre ore 21:30

Casa della Cultura Italo Calvino

via Roma, Calderara di Reno

Concerto di presentazione

dell’Orchestra popolare dei mandolini

a cura di Antonio Stragapede e Massimo Pauselli

Con l’ambizioso progetto dell’Orchestra popolare dei Mandolini, Antonio Stragapede e Massimo Pauselli vogliono riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti “a plettro” ed “a pizzico”, creare una compagine dove ritrovare suoni, sapori e gesti musicali passati, che hanno accompagnato le esistenze dei nostri padri e che oggi rappresentano un pezzo importante della nostra storia. Il progetto, iniziato a settembre del 2019, è pronto ora per essere presentato al grande pubblico. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Per informazioni telefona al 3428857347.

Sarà possibile accedere all’evento a partire da 30 minuti prima dell’ora di inizio del concerto.

All’ingresso verranno assegnati posti fissi. Ricordiamo che per accedere bisogna indossare la mascherina e che si potranno sedere vicine soltanto le persone conviventi in base alle normative anti-Covid19.

Evento organizzato all’interno della rassegna “Paesaggi Sonori” organizzata dalla Casa della Cultura per il Calderara Summer Festival del Comune di Calderara di Reno, nell’ambito di Bologna Estate 2020.

dall’evento Fb