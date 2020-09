Crevalcore, conclusa la rassegna estiva “Sereserene”

Mercoledì 16 settembre si è conclusa la rassegna estiva “Sereserene”. Desidero ringraziare il pubblico che ci ha seguito in tutte queste serate, gli artisti, i tecnici e il personale dell’ufficio che ha lavorato duramente a tutti gli allestimenti ed ha presenziato a tutti gli eventi. Non era facile affrontare questa sfida, ma a giugno abbiamo deciso di farlo per esorcizzare la paura del Covid-19 e perché avevamo scelto #LaCulturaRiparte come slogan… Così è stato: siamo ripartiti insieme a voi spettatori che ci avete aiutato molto, rispettando l’obbligo della prenotazione telefonica, tutte le regole a cui attenersi sul posto e rispondendo con entusiasmo alle nostre proposte artistiche.Grazie ancora e… nei prossimi mesi inizieremo a lavorare all’estate 2021!

Alex Carpani