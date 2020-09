Il 3 settembre 1881 si inaugurava il teatro di Crevalcore

Il 3 settembre 1881 con la messa in scena del Trovatore di Giuseppe Verdi si inaugura il teatro di Crevalcore. L’edificio è stato progettato dall’ingegnere Antonio Giordani di Cento, che aveva concepito una pianta con cavea a ferro di cavallo, con tre ordini di palchi senza gallerie e una sobria facciata su due livelli, con portico scandito da lesene con capitelli corinzi e grandi finestre ad arco. Nel 1877 fu coinvolto nel progetto il crevalcorese Gaetano Lodi, con il compito di decorare il teatro. Abile ornatista di fama internazionale, aveva lavorato, tra l’altro, a Parigi alle decorazioni del foyer dell’Opera e al Cairo. Per la decorazione interna, ancora presente, Lodi ottenne un piacevole effetto d’insieme realizzando una composizione floreale in stile orientaleggiante, che avvolge l’intero teatro e raggiunge il massimo risultato nello soffitto e nella volta della sala. Il sipario, tuttora esistente, è opera di Raffaele Faccioli. Pensato come un antico arazzo, rappresenta Marcello Malpighi alla corte del granduca Ferdinando II di Toscana.

Gravemente danneggiato dal terremoto del 2012 il teatro è al momento inagibile.

