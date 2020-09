Persiceto, anche a settembre continua “Estate in Piazza”

Anche con l’arrivo di settembre la rassegna “Estate in Piazza” continua ad animare queste ultime serate estive con numerosi eventi a Persiceto e Decima: in programma visite guidate, presentazioni di libri, concerti, proiezioni e gastronomia tipica.

Lunedì 31 agosto alle ore 20.45 la settimana inizia con il ritorno di un evento molto apprezzato: in piazza Garibaldi davanti a Palazzo SS. Salvatore si troverà il gruppo che partirà per la visita guidata “Sculture per via”, che fa parte del programma di suggestivi e affascinanti tour tematici per le strade e i monumenti di Persiceto a cura dell’Associazione Comete, che continueranno anche nel mese di settembre; gli appuntamenti successivi saranno martedì 8 settembre, “Persiceto a luci rosse”, con ritrovo in piazza del Popolo presso il Teatro Comunale, martedì 15 settembre, “La Strada Maestra in 10 tappe” con ritrovo a Porta Vittoria, martedì 22 settembre, “Lo sapevate che…? Curiosità, aneddoti e storie di Persiceto” con ritrovo in piazza del Popolo, presso il Teatro Comunale. La partecipazione è gratuita e limitata a un massimo di 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 366.7174987, miriam.forni2013@gmail.com

Giovedì 3 settembre alle ore 21, presso il Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9), si terrà la presentazione del libro “L’Angelo di Monaco” di Fabiano Massimi (Longanesi), promossa da Neri Motori in collaborazione con la Biblioteca Comunale “G.C. Croce”. Il romanzo è un avvincente thriller storico che ruota attorno alla vicenda verificatasi il 18 settembre 1931, nell’appartamento di Adolf Hitler, allora astro nascente della politica tedesca, nel quale viene ritrovato il corpo di Geli, ragazza di 23 anni, con accanto una pistola appartenente allo zio Alf, suo tutore legale. Tutto sembra far pensare che si sia trattato di suicidio; le indagini vengono affidate al Commissario capo della polizia criminale Siegfried Sauer e al suo vice Forster. Tutte le parti in causa – la Polizia, il Partito Nazionalsocialista – gli ordinano di chiudere il caso entro poche ore, accertando semplicemente le motivazioni del gesto estremo; sullo sfondo il collasso, ritenuto imminente e inevitabile, della giovane Repubblica di Weimar. Eppure è proprio questa apparente incontrovertibilità dei fatti a far dubitare Sauer, il quale decide di approfondire. Le verità che scoprirà, così oscure da far vacillare ogni sua certezza professionale e personale, lo spingeranno a decisioni dal cui esito potrebbe dipendere il futuro stesso della democrazia in Germania. Prenotazione presso la Biblioteca “G.C. Croce” al numero 051.6812961, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 (capienza massima 40 persone).

Venerdì 4 settembre alle ore 20.45 in piazza 5 aprile a Decima, l’Associazione Musicale Leonard Bernstein proporrà un travolgente concerto swing sui grandi classici degli anni ’50 a cura della Triki Trak Band (voce Giolli Galloppa, tromba e flicorno Pasquale Paterra, clarinetto e sax Francesco Ganassin, chitarra Giovanni Bertelli, pianoforte Jacopo Salieri, contrabbasso Nicola Govoni, batteria ed esplosivi Fausto Negrelli), che regalerà un pieno di energia a tutti i presenti con un repertorio che spazia dalle gangster songs del grande Fred Buscaglione “Che notte!” e “Il dritto di Chicago” alla più celebre “Tu vuò fa l’americano” di Renato Carosone, fino a Luttazzi e molti altri autori. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339.3466935, associazionebernsteinsgp@gmail.com, www.scuolabernstein.it (capienza massima 60 persone).

Sabato 5 settembre alle ore 21 in piazza del Popolo appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati carnevalai organizzato dall’Associazione Carnevale Persiceto con la proiezione del documentario “Il Carnevale di San-Zvan”, diretto da Nicolò Donati e con la fotografia di Andrea Sperindio, che racconterà con sguardo appassionato e coinvolgente la storia, i personaggi, il cuore e l’anima di tutti i persicetani e ovviamente gli inimitabili “Spilli” che ogni anno contraddistinguono e rendono unico il Carnevale storico persicetano. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@carnevalepersiceto.it (capienza massima 60 persone).

Da sabato 5 a lunedì 7 settembre dalle ore 18.30 alle 23.45, presso il capannone della società carnevalesca Mazzagatti (via Bassa 21/c), si terrà la “Grande Abbuffata”, una delle sagre più amate e attese del nostro territorio, giunta quest’anno alla 42ª edizione: oltre al consueto tripudio di tortelloni al ragù, pappardelle alla lepre, penne alla boscaiola, somaro in umido, carne ai ferri e fritto misto di pesce, saranno presenti un’area spettacoli e un bar con cocktail ed aperitivi; le serate saranno allietate da giochi della tradizione, come il “gioco del tappo” e l’immancabile “gioco del peso”, una scommessa collettiva per indovinare il peso di una serie di salumi esposti, in cui il vincitore potrà portare a casa tutti gli insaccati. Concerti in programma: sabato 5 settembre, Forever Young; domenica 6 settembre, Slegare Tobia; lunedì 7 settembre, No Smoking Trio. Per poter ottemperare alle vigenti misure di distanziamento anti-Covid19, la festa non si svolgerà nella consueta piazza di Borgata Città e proseguirà anche nel weekend dal 12 al 14 settembre. Ingresso libero, menù alla carta, disponibile anche da asporto; è gradita la prenotazione per evitare assembramenti in entrata, gli ingressi saranno contingentati e i posti limitati, con due turni alle ore 18.30 e alle 21; prenotazioni al numero 340.9214928 oppure compilando l’apposito form; per ulteriori informazioni consultare il sito www.mazzagatti.it o scrivere a info@mazzagatti.it

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

comunepersiceto.it