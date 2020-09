Primo giorno di scuola a Persiceto

Anche a Persiceto si torna a scuola: ieri mattina gli amministratori comunali si sono recati nelle scuole del territorio per salutare docenti, collaboratori, studenti e genitori e augurare a tutti loro un buon inizio di anno scolastico.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21 il Sindaco e la Giunta comunale hanno inaugurato il primo giorno di lezioni portando i saluti dell’Amministrazione comunale e facendo i migliori auguri per un buon inizio di percorso a tutti i bambini e i genitori presenti, ai docenti e al personale scolastico.

Anche quest’anno la tradizionale lettera dell’assessore alla Scuola, rivolta a studenti, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici, non sarà distribuita ad ogni singolo studente in versione cartacea ma, per evitare la produzione di migliaia di fogli stampati, sarà inviata per email alle scuole e pubblicata sui siti istituzionali degli istituti scolastici e del Comune.

Consulta in allegato il testo integrale della lettera a firma dell’assessore a Scuola, Cultura e Politiche giovanili.

Ufficio Stampa Comune Persiceto