Venerdì 25 settembre: sciopero personale scolastico e settore trasporti

Per venerdì 25 settembre 2020 è stato indetto uno sciopero nazionale che interessa il personale scolastico e il settore dei trasporti.

L’associazione sindacale Usb Pubblico Impiego ha indetto per l’intera giornata di venerdì 25 settembre lo sciopero nazionale di tutto il personale educativo e scolastico a tempo determinato e indeterminato dei nidi e delle scuole dell’infanzia del comparto funzioni locali.

Potrebbero non essere garantiti tutti i servizi; in caso di necessità contattare la Polizia Locale al numero 051.6870087.

Per quanto riguarda i nidi comunali di San Giovanni in Persiceto non sono previste interruzioni ai servizi.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato uno sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, compreso il personale Enac, dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì 25 settembre.

Per la stessa giornata l’organizzazione sindacale Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale Tper, dalle ore 11.30 alle 15.30, che interesserà i servizi automobilistici e filoviari dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere).

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. In particolare, per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15.

Lo sciopero riguarderà anche il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, per tre turni al mattino e al pomeriggio.

Gli sportelli Tper di via San Donato 25 a Bologna, che effettuano il rilascio di contrassegni del Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi; nella fascia oraria indicata, i Punti Tper di Bologna e provincia potranno essere chiusi o subire riduzioni.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico di Tper 051.290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per ulteriori informazioni: www.tper.it

